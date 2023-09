Economia da zona do euro deve ter contraído neste trimestre, aponta PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro provavelmente sofrerá uma contração no terceiro trimestre e não voltará a crescer tão cedo, segundo uma pesquisa, embora a retração da atividade empresarial do bloco tenha diminuído ligeiramente em setembro.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da HCOB para a zona do euro, compilado pela S&P Global e considerado uma boa medida da saúde econômica geral, subiu para 47,1 em setembro, em comparação com o recorde de baixa de 33 meses registrado em agosto, de 46,7.

Embora esse valor ainda esteja abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contração, ele superou as expectativas em uma pesquisa da Reuters de uma ligeira queda para 46,5.