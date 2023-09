Eldridge, Brightstar e Claure Group assinam acordo para comprar Ausenco por US$578 mi

O cofundador da empresa, Zimi Meka, permanecerá como CEO, membro do conselho e investidor da Ausenco.

Em nota, as companhias informaram que o ex-presidente do conselho e CEO da AECOM, Mike Burke, atuou como consultor e parceiro da Eldridge e do consórcio de compradores e poderá ser o presidente do conselho da Ausenco.

A Perella Weinberg Partners está atuando como consultora financeira exclusiva da Ausenco para esta transação.

(Por Marta Nogueira)