Taxas futuras de juros no Brasil sobem ainda sob influência de sinalizações duras do Fed

Perto do fechamento, a curva a termo precificava em 6% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual eram precificadas em 94%.

No fim da tarde no Brasil a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,26%, igual ao ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,58%, ante 10,53% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,34%, ante 10,247%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,62%, ante 10,511%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,965%, ante 10,846%.

Pela manhã, o relatório Focus do Banco Central indicou que as projeções do mercado para a inflação em 2023 e 2024 seguiram em 4,86% e 3,86%, respectivamente. A projeção da Selic para o fim deste ano permaneceu em 11,75% e para o fim do próximo ano seguiu em 9,00%.

Nos EUA, chamou ainda a atenção a possibilidade de paralisação de alguns serviços do governo a partir de outubro, caso o Congresso não aprove um financiamento para o ano fiscal que começa no próximo mês. A Moody’s alertou que a paralisação pode ser negativa para o crédito norte-americano.

No exterior, os rendimentos dos Treasuries seguiam em alta no fim da tarde, ainda repercutindo as sinalizações do Fed.