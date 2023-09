BC vê cenário de desinflação resistente e lento no Brasil, diz Galípolo

"Temos um cenário novo para os países desenvolvidos, temos um cenário benigno para o Brasil, mas com muita novidade pós-quantitative easing, pós-pandemia e pós-invasão da Ucrânia", avaliou.

O diretor pontuou que o Brasil tem passado por sucessivas revisões de inflação para baixo e de crescimento para cima. Segundo ele, o mercado de trabalho está resiliente e não está gerando pressão para a inflação.

Neste aspecto, Galípolo afirmou que a redução da inflação no Brasil tende a gerar uma "recomposição de renda para as famílias", com impactos positivos sobre o Produto Interno Bruto (PIB).

Para ele, alguns dados indicam que as surpresas positivas mais recentes em relação ao PIB podem estar relacionadas ao consumo das famílias.

CÂMBIO

Durante o evento, Galípolo afirmou ainda que o real é uma moeda de carry trade: conforme vai diminuindo o diferencial de juros entre o Brasil e o exterior, o preço da moeda vai caindo.