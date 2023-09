Confiança do consumidor dos EUA diminui em setembro

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro em meio a preocupações com preços mais altos e com o ambiente político, segundo uma pesquisa divulgada nesta terça-feira.

O Conference Board disse que seu índice de confiança do consumidor caiu para 103,0 este mês, de 108,7 em agosto, em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice diminuiria para 105,5 em relação aos 106,1 relatados anteriormente.

"As respostas escritas mostraram que os consumidores continuaram preocupados com o aumento dos preços em geral, e com os preços dos mantimentos e da gasolina em particular", disse Dana Peterson, economista-chefe do The Conference Board.