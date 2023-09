Ibovespa tem menor fechamento desde junho em dia de queda em NY e divulgações internas

Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa fechou em queda de 1,49%, a 114.193,43 pontos, quarta queda seguida e menor patamar desde 5 de junho. O volume financeiro da sessão somou 23,1 bilhões de reais.

"Vejo o mercado acionário como um todo afetado. Aversão ao risco total", disse Pedro Galdi, analista da Mirae Asset Corretora, citando expectativa de potencial novo aumento de juros nos EUA neste ano, impasse sobre Orçamento no Congresso norte-americano, dificuldades enfrentadas pelo setor imobiliário na China e a questão fiscal brasileira.

Em Nova York, os três principais índices acionários fecharam no vermelho com quedas superiores a 1%, à medida que os títulos de dez anos do governo norte-americano se mantiveram ao redor das máximas em anos depois que o Federal Reserve indicou potencial alta de juros ainda em 2023.

Localmente, o Banco Central defendeu uma "atuação firme" para reduzir as expectativas de inflação, conforme a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pela manhã. No documento, a autoridade também apontou uma divergência entre seus diretores em relação à dinâmica de preços, principalmente no setor de serviços.

Analistas do Citi disseram, em relatório a clientes que a ata "reforça o ritmo de cortes (nos juros) de 50bps à frente".

Além disso, também pela manhã, saiu a inflação medida pelo IPCA-15, que subiu 0,35% em setembro, pressionada pelo aumento dos preços da gasolina, com a taxa em 12 meses chegando a 5,0%. Projeções compiladas pela Reuters apontavam alta de 0,38% no mês e avanço de 5,01% em 12 meses.