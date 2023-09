Ações europeias caem pelo 5º dia com queda do setor imobiliário

O índice imobiliário europeu caiu 2% depois que a Jefferies rebaixou vários proprietários britânicos, afirmando que o mercado de escritórios de Londres está em "recessão de aluguel", já que o espaço de trabalho vazio nos centros comerciais de West End, City e Canary Wharf atingiu um pico de 30 anos.

As ações da Land Securities, da British Land e da Derwent London caíram entre 3,4% e 4,3%.

De modo geral, o clima do mercado permaneceu sombrio, já que os investidores se preocuparam com a possibilidade de os principais bancos centrais do mundo manterem as taxas de juros elevadas por um período prolongado, com a fraqueza do setor imobiliário da China também contribuindo para o clima negativo.

"Ao chegarmos ao final da semana, do mês e do trimestre, permanece uma grande incerteza quanto ao tipo de economia que veremos no quarto trimestre e se a determinação dos bancos centrais de manter as taxas elevadas mudará se observarmos uma maior deterioração das perspectivas econômicas", disse Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

O STOXX 600 caminha para sua primeira perda trimestral em quatro, com o DAX alemão entre os piores desempenhos regionais.

Enquanto isso, as ações das seguradoras holandesas foram atingidas por decisões judiciais em uma luta de anos sobre produtos vinculados a investimentos, que reabriram a perspectiva de grandes pedidos de indenização.