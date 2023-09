Minério de ferro sobe com sentimento impulsionado por dados acima do esperado na China 

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro se recuperaram nesta quarta-feira, à medida que dados melhores do que o esperado sobre lucros industriais na China impulsionaram o sentimento, embora os ganhos tenham sido limitados pelas preocupações com a demanda em meio à fraqueza persistente no mercado imobiliário do país, atingido pela crise.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China encerrou o dia com alta de 0,59%, a 846,5 iuanes (115,89 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência para outubro na Bolsa de Cingapura subiu 0,82%, para 115,95 dólares a tonelada.