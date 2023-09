Presidente do conselho de administração da chinesa Evergrande é colocado sob vigilância, diz Bloomberg

Por Scott Murdoch e Julie Zhu e Rae Wee

HONG KONG (Reuters) - O presidente do conselho de administração da China Evergrande Group foi colocado sob vigilância policial, informou a Bloomberg News nesta quarta-feira, levantando mais dúvidas sobre o futuro da companhia imobiliária mais endividada do mundo que enfrenta crescente ameaça de liquidação.

Citando pessoas com conhecimento do assunto, a agência afirmou que Hui Ka Yan, que fundou a Evergrande em 1996 em Guangzhou, no sul da China, foi levado pela polícia no início deste mês e está sendo monitorado por autoridades.