Enauta planeja usar captação de R$1,1 bi para desenvolvimento de Atlanta, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A petroleira Enauta planeja usar a captação em operação com debêntures anunciada neste mês, de 1,1 bilhão de reais, para avançar com o projeto do campo de Atlanta, na Bacia de Santos, e para se proteger contra oscilações do barril de petróleo, disse nesta quinta-feira o diretor-presidente da empresa, Décio Oddone.

O investimento em Atlanta definido em 2022 apontava anteriormente para 1,2 bilhão de dólares, com a previsão de um sistema definitivo de produção, com seis poços e um navio plataforma do tipo FPSO, disse o executivo.