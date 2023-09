FMI vê paralisação do governo dos EUA como "risco evitável" e pede que partes cheguem a um consenso

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou nesta quinta-feira que a perspectiva de paralisação das atividades do governo dos Estados Unidos representa um "risco evitável" para a economia do país e fez um apelo para que as partes cheguem a um consenso sobre a continuidade do financiamento para o governo federal.

"Certamente estamos exortando as partes a se unirem para chegar a um consenso e encontrar um caminho a seguir", disse a porta-voz do FMI, Julie Kozack, a repórteres em uma reunião regular. "Vemos uma paralisação como um risco evitável para a economia dos EUA."

O Congresso norte-americano precisa aprovar uma legislação que o presidente democrata Joe Biden possa transformar em lei até a meia-noite de sábado, no horário local, para evitar a dispensa de centenas de milhares de funcionários federais e a paralisação de uma ampla gama de serviços, desde a divulgação de dados econômicos até benefícios nutricionais, pela quarta vez na última década.