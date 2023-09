Dólar cai no dia após dados de inflação dos EUA, mas tem alta de 1,51% no mês

Na B3, às 17:11 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,58%, a 5,0075 reais.

Pela manhã, a disputa pela formação da Ptax de fim de mês e de trimestre intensificou a volatilidade no mercado de câmbio.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Apesar da briga pela Ptax, a moeda norte-americana se mantinha em território negativo, na esteira do exterior, onde o dólar perdeu força em função dos dados de inflação dos EUA.

O Departamento do Comércio dos EUA informou que o núcleo do índice de preços PCE -- que exclui alimentos e energia -- aumentou 0,1%, depois de alta de 0,2% no mês anterior. Na base anual, o núcleo do índice subiu 3,9% em agosto, após um aumento de 4,3% em julho.

O dado de núcleo, bastante observado pelo Fed, foi bem recebido pelo mercado. A avaliação foi de que, com o indicador mais favorável, diminuíram as chances de o Fed elevar mais os juros para conter a inflação.