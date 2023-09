Governo consulta TCU sobre piso de saúde e educação em 2023 e aponta risco fiscal

Apesar do questionamento genérico, o ofício elaborado pelo Ministério da Fazenda usa como "exemplo que bem ilustra a questão" a alteração dos pisos de saúde e educação após a aprovação do arcabouço fiscal.

Com a nova norma, os limites mínimos para essas áreas deixam de ser corrigidos pela inflação, como estabelecia a regra do teto de gastos, e voltam a ser vinculados ao volume de receitas do governo.

O ofício aponta que a mudança dessa aplicação já em 2023 geraria "preocupações e inquietudes" relacionadas ao planejamento das contas públicas e a riscos na qualidade da aplicação dos recursos, já que a execução orçamentária está em seu último quadrimestre. O arcabouço fiscal foi sancionado no final de agosto.

"Tal interpretação, conforme aduzido acima, traria preocupações concretas quanto ao planejamento orçamentário e financeiro do Poder Executivo Federal e aos altos riscos envolvidos na aplicação desses valores sem o devido planejamento", disse.

"Além disso, geraria impactos sobre o resultado primário, criando-se incertezas e afetando negativamente as expectativas sobre a economia brasileira", acrescentou.

Na quinta-feira, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o governo ainda avaliava como resolver a questão do piso de despesas com saúde e educação após a revogação do teto de gastos.