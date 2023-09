Ibovespa fecha em alta após dado dos EUA e termina setembro no azul

- CPFL ENERGIA ON caiu 1,61%, a 33,61 reais, com outros papéis de elétricas também na coluna negativa do Ibovespa, o que fez o índice do setor terminar o dia com acréscimo de apenas 0,11%, mesmo com ELETROBRAS ON avançando 1,65%, a 36,89 reais.

- SABESP ON subiu 2,99%, a 61,03 reais, tendo como pano de fundo relatório do Bank of America, no qual os analistas reiteraram recomendação de "compra" e elevaram o preço-alvo das ações de 64 para 76 reais, enquanto afirmaram que veem os papéis com a maior assimetria positiva do setor.

(Edição de Patrícia Vilas Boas)