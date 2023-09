Lula não terá nenhum tipo de restrições após cirurgia e poderá a ir à COP28, dizem médicos

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não terá nenhum tipo de restrições após a artoplastia do quadril com colocação de prótese a que foi submetido nesta sexta-feira e poderá, inclusive, participar da COP28, em Dubai, disseram médicos do presidente.

Em coletiva à imprensa, os médicos Ana Helena Germoglio, Giancarlo Polesello e Roberto Kalil, disseram que passadas as dores da operação, o presidente provavelmente terá algum sintoma até a segunda semana e a partir da 6ª semana de recuperação a dor deve ceder completamente.