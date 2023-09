Presidente nacional do PT fará cirurgia cardíaca na manhã do sábado, diz hospital

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, passará por uma cirurgia de revascularização do miocárdio na manhã do sábado, informou o hospital DF Star em Brasília nesta sexta-feira.

Hoffmann, que também é deputada federal pelo Paraná, está internada desde quinta-feira, após exames detectarem uma obstrução coronariana.