Taxas futuras de juros têm queda firme no Brasil após núcleo de inflação nos EUA desacelerar

O dado de núcleo, bastante observado pelo Fed, foi bem recebido pelo mercado e tirou força do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, com reflexos no Brasil. A avaliação foi de que, com o indicador mais favorável, diminuíram as chances de o Fed elevar mais os juros para conter a inflação.

“Nos últimos dias, vimos um movimento de alta forte das taxas de juros, em especial nos títulos de 10 anos nos EUA. O CPI (Índice de Preços ao Consumidor, na sigla em inglês) estava muito pressionado, o petróleo subia e a China preocupava”, pontuou Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital.

“Hoje (sexta-feira) temos um movimento de correção. O núcleo do PCE veio abaixo das expectativas, o que ajudou a acomodar os mercados. Os juros fecharam nos EUA e no Brasil”, acrescentou.

Pela manhã, dados de inflação na zona do euro também demonstraram desaceleração da alta de preços, o que contribuiu para uma avaliação de que o Banco Central Europeu (BCE) igualmente pode já ter encerrado seu ciclo de alta de juros.

Durante a tarde, declarações do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, reforçaram a visão desta sexta-feira mais "dovish" (branda) sobre a política monetária."Minha avaliação atual é que estamos no nível máximo da faixa de meta para a taxa básica de juros, ou próximos a isso", disse.

No fim da tarde no Brasil a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,245%, ante 12,261% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,855%, ante 10,972% do ajuste anterior. A taxa para janeiro de 2026 estava em 10,615%, ante 10,762%.