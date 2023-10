Azul conclui renegociação de dívidas com arrendadores e fabricantes de aeronaves

O acordo foi anunciado inicialmente em março, quando a companhia aérea disse que havia concordado em dar aos arrendadores e fabricantes de aeronaves participação na empresa e dívida negociável em troca de pagamentos mais baixos.

"Por meio destes acordos, melhoramos significativamente a nossa estrutura de capital e fluxos de caixa, reduzindo os nossos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo que honramos o nosso compromisso de compensar integralmente os nossos parceiros”, disse o vice-presidente financeiro, Alex Malfitani.

A reestruturação, estimou a Azul, reduzirá os pagamentos de arrendamento em mais de 1 bilhão de reais por ano daqui para frente.

Como parte dos acordos, a Azul disse que emitiu 370 milhões de dólares em notas sem garantia a 7,5% com vencimento em 2030, ao mesmo tempo em que concordou em dar a arrendadores e fabricantes até 570 milhões de dólares em ações preferenciais da empresa avaliadas em 36 reais cada.

As ações da Azul negociadas em São Paulo fecharam a 14,48 reais na sexta-feira, alta de 31,5% até agora neste ano, mas ainda muito abaixo dos níveis pré-pandemia, quando foram negociadas acima de 60 reais no início de 2020.

As ações envolvidas no negócio serão emitidas trimestralmente, disse a Azul, começando no terceiro trimestre de 2024 até o final de 2027.