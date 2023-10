BC cancela agendas da diretoria após falecimento de familiar de Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - Agendas oficiais de diretores do Banco Central previstas para a tarde desta segunda-feira foram canceladas após o falecimento de um familiar do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, informou nesta segunda-feira a assessoria de imprensa da autoridade monetária.

De acordo com o BC, diretores que tinham agendas comuns com Campos Neto tiveram os compromissos cancelados. O presidente do BC também não terá agendas na terça-feira, segundo nota da autarquia.

Mais cedo nesta segunda, o BC havia atualizado as agendas de seus diretores para cancelar compromissos previstos para esta tarde. Na agenda de Campos Neto, além do cancelamento de compromissos às 11h30, 12h30 e 16h em São Paulo, foi incluída a previsão de que ele estaria em despachos internos à tarde no Rio de Janeiro.