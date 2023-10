Com iene se aproximando de 150 por dólar, Japão diz observar movimentos cambiais com "senso de urgência"

TÓQUIO (Reuters) - Os ministros econômicos do Japão mantiveram os investidores atentos à possibilidade de uma intervenção cambial no país, alertando que as autoridades estão observando as movimentações no mercado de câmbio com um "forte senso de urgência", em um momento em que o iene cai para próximo de 150 por dólar nesta segunda-feira, seu menor patamar em quase um ano.

Em setembro do ano passado as autoridades japonesas realizaram sua primeira intervenção cambial em 24 anos, quando o iene caiu para abaixo de 145 por dólar, e as especulações têm aumentado de que elas intervirão novamente com o iene sob constante pressão, devido à enorme disparidade de rendimento ante o dólar.

"Como eu disse antes, estamos observando de perto as movimentações de mercado com um forte senso de urgência", disse o ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, à Reuters nesta segunda.