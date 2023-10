Dólar sobe ante real em dia de alta global generalizada da moeda dos EUA

No Brasil, o avanço fez o dólar à vista marcar a cotação máxima de 5,0812 reais (+1,07%) às 13h04. Depois disso, a cotação se acomodou, com alguns agentes do mercado aproveitando os preços mais elevados para vender moeda. Ainda assim, a divisa dos EUA terminou a sessão com alta firme ante o real.

No exterior, o dólar também seguiu durante a tarde com ganhos firmes ante as moedas fortes e em relação às divisas de países exportadores de commodities e emergentes. Nenhuma das principais moedas globais subia em relação ao dólar.

Às 17:28 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,72%, a 107,010.