Governo de SP comunica cidades atendidas pela Sabesp sobre proposta de mudança de contratos

SÃO PAULO (Reuters) -A Sabesp anunciou no sábado que o governo do Estado de São Paulo emitiu comunicações às cidades atendidas pela companhia com proposta de mudança nos contratos de serviços, mais uma etapa do processo de privatização da maior empresa de saneamento do Brasil, o que fez suas ações subirem 2%.

O governo de São Paulo, dentro do marco do saneamento, pretende substituir os diferentes contratos de concessão da Sabesp por um com um mesmo vencimento, prorrogando os prazos para 2060. Ao mesmo tempo, a proposta oferece como contrapartida a antecipação em quatro anos, para 2029, de universalização de serviços de água e esgoto.

A Sabesp atende atualmente cerca de 370 cidades em São Paulo.