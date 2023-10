Ibovespa recua com declínio de Vale e Petrobras e avanço na curva de juros

- NATURA&CO ON caía 4,40%, a 13,92 reais, em meio ao declínio generalizado em papéis de consumo, com o índice do setor em baixa de 1,39%. A performance é ditada pelo avanço nas taxas dos DIs, que ainda pressionavam papéis de construtoras, com o índice do setor imobiliário perdendo 1,39%.

- BB SEGURIDADE ON subia 2,02%, a 31,84 reais. Analistas do BTG Pactual reiteraram recomendação de "compra" para os papéis ao manter os mesmos em sua carteira recomendada para outubro, citando entre os argumentos que a empresa está livre do risco de fim dos juros sobre o capital próprio e de inadimplência, a margem é impressionantemente alta e o cenário competitivo é favoravelmente benigno.

- FLEURY ON avançava 1,12%, a 15,32 reais. Analistas do Citi elevaram a recomendação dos papéis para "compra", bem como o preço-alvo de 17 para 18 reais, citando que a empresa continua a sinalizar confiança na integração contínua com a Pardini, bem como melhoria das condições competitivas nos canais lab-to-lab e PSC (unidades de atendimento a clientes), menor impacto da sua plataforma de saúde, entre outros fatores.

- SABESP ON valorizava-se 0,66%, a 61,43 reais, tendo como pano de fundo anúncio de que o governo do Estado de São Paulo emitiu comunicações às cidades atendidas pela companhia com proposta de mudança nos contratos de serviços, em mais uma etapa do processo de privatização da maior empresa de saneamento do Brasil.

- IRB(RE) ON caía 6,80%, a 41,01 reais, em sessão de ajuste após avançar quase 8,7% na semana passada. Apenas na sexta-feira, os papéis da resseguradora subiram mais de 5%.