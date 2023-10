Investimentos do setor de energia da China podem chegar a US$13,7 trilhões até 2060

PEQUIM (Reuters) - Os investimentos da China em seu setor de energia podem ultrapassar 100 trilhões de iuanes (13,7 trilhões de dólares) de 2020 a 2060, informou a agência de notícias oficial Xinhua na segunda-feira, citando a gigante chinesa de utilities State Grid.

O prazo dos investimentos está alinhado com a promessa do presidente Xi Jinping de que a China atingirá emissões líquidas zero de gases de efeito estufa, incluindo dióxido de carbono (CO2), até 2060.

Os pesquisadores afirmam que a meta, se alcançada, poderá reduzir o provável aquecimento global em 0,2 a 0,3 grau Celsius neste século.