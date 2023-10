BNDES formaliza doações dos EUA e da Suíça ao Fundo Amazônia

Os 3 milhões de dólares enviados pelos EUA constituem o primeiro aporte de uma contribuição total de 500 milhões de dólares anunciada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, em abril, durante encontro de chefes de Estado no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima.

Já a doação da Suíça deve ser formalizada em evento previsto para a quarta-feira, que deve contar com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Criado em 2008, o Fundo Amazônia estava paralisado na gestão anterior e foi retomado em janeiro deste ano, sob o compromisso de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de zerar o desmatamento até 2030.

Outros países já assumiram compromissos de doações que somam mais de 3,4 bilhões de reais ao fundo que prevê apoio não reembolsável a ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal, entre outros pontos.

A Noruega forneceu inicialmente 1 bilhão de dólares e a Alemanha, 68 milhões de dólares. Mais recentemente, Reino Unido, Dinamarca e União Europeia anunciaram contribuições.

"Estas contribuições, mais que os recursos sendo aportados no Fundo Amazônia, reforçam o compromisso e a confiança desses países com a agenda ambiental brasileira e a atuação do Fundo Amazônia na região", afirmou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello.