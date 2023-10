Goldman Sachs vê JBS perto de ponto de inflexão e reitera "compra"

SÃO PAULO (Reuters) - O Goldman Sachs reiterou recomendação de "compra" para as ações da JBS e elevou o preço-alvo de 21,50 reais para 22,70 reais, com o analista do banco enxergando a companhia perto de um ponto de inflexão.

Após um primeiro semestre desafiador, afirmou Thiago Bortoluci, o terceiro trimestre da JBS pode não ter sido tão fraco quanto temido por alguns players do mercado.

"Embora reconheçamos um ajuste cíclico plurianual na carne bovina dos EUA, observamos que a carne bovina da Austrália e do Brasil tem escala para compensá-lo", escreveu em relatório enviado a clientes no final da segunda-feira.