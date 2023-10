Ibovespa fecha em queda e renova mínima em quatro meses com disparada nos Treasuries

No Brasil, as taxas dos DIs tiveram mais uma sessão de alta firme, em sintonia com os títulos norte-americanos.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON fechou em queda de 8,46%, a 1,84 real, renovando mínimas desde o final de 2017, com o setor de varejo e outros sensíveis a juros mais uma vez pressionados pela alta nas taxas dos contratos de DI. O índice do setor de consumo caiu 1,88% e o do setor imobiliário cedeu 2,89%.

- CASAS BAHIA ON encerrou com decréscimo de 7,94%, a 0,58 real, com agentes financeiros também repercutindo decisão de detentores de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da securitizadora Opea de não cobrar antecipadamente o pagamento dos títulos -- com lastro em debêntures da Casas Bahia -- pela empresa, embora mediante oferta de remuneração adicional dos CRIs, além de pagamento de prêmio.

- GOL PN recuou 5,20%, a 6,02 reais, tendo também no radar elevação pela Petrobras do preço médio do querosene de aviação (DAV) às distribuidoras. No setor, AZUL PN fechou o dia com declínio de 5,45%, a 12,85 reais.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,26%, a 26,60 reais, e BRADESCO PN perdeu 1,23%, a 13,91 reais, com agentes financeiros ainda monitorando eventuais mudanças no ambiente tributário que possam afetar os resultados dos bancos. O governo trabalha para votar ainda nesta semana projeto que trata da tributação de fundos offshore, medida que integra os esforços do Executivo para a "reorganização" da arrecadação. O relator do projeto afirmou que o texto do parecer deve incluir mudança envolvendo a distribuição de juros sobre capital próprio.