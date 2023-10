Índice do Japão cai para nível mais baixo em 4 meses com alta de rendimentos dos títulos dos EUA

Dos 225 componentes do índice, 211 caíram, com 11 avançando e três sem alterações.

O rendimento do Treasury de referência de 10 anos bateu novo pico de 16 anos, acima de 4,7%, depois que a diretora do Fed, Michelle Bowman, e o vice-chair de supervisão, Michael Barr, reiteraram o refrão de taxas mais altas por mais tempo em eventos separados.

O aumento nos rendimentos de longo prazo dos EUA ajudou a empurrar o iene para o valor mais baixo em um ano, perto de 150 por dólar, mas isso não ajudou a elevar as ações de exportadores japoneses.

A Toyota Motor caiu 3,05% e a Mazda afundou 6%.

"Normalmente, a fraqueza do iene seria um motivo para as ações subirem, especialmente as exportadoras, porque isso aumenta os lucros no exterior", disse Maki Sawada, estrategista da Nomura Securities.

"Mas como o pano de fundo para a mudança é um aumento nos rendimentos de longo prazo, isso é um peso para o Nikkei."