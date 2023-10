Lilly mira terapias para tratamento de câncer com aquisição da Point Biopharma por US$1,4 bi

A Lilly também terá acesso à fábrica da Point Biopharma para produtos radiofarmacêuticos.

A Point Biopharma está testando o PNT2002 em pacientes com uma forma avançada de câncer de próstata cuja doença piorou após a terapia hormonal. Os dados do estágio final do PNT2002 são esperados para este trimestre.

A expectativa é que o PNT2002 concorra com a terapia com radioligante da Novartis para câncer de próstata, o Pluvicto, que está disponível nos Estados Unidos desde 2022.

O acordo também adicionará o PNT2003, candidato experimental da Point Biopharma para um tipo ultrarraro de câncer do trato digestivo, à linha de oncologia da Lilly.

A Point Biopharma licenciou suas duas terapias experimentais em estágio avançado para a Lantheus Holdings desde 2022.

Um porta-voz da Lantheus disse que os direitos comerciais da empresa permanecem intactos e que sua colaboração com a Point Biopharma está progredindo de acordo com as expectativas.