Presidente do Fed de Atlanta não vê "urgência" em subir juros de novo, mas diz que cortes estão muito distantes

As autoridades de política monetária do Fed pensam de forma quase unânime que será necessário, no máximo, mais um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros antes que o banco central norte-americano conclua o ciclo de aumento das taxas iniciado em março de 2022 para combater um surto de inflação no qual os preços ao consumidor subiram a uma taxa anual de até 9%.

A atual taxa de política monetária "está começando a desacelerar a economia. Com que rapidez ela vai desacelerar?", perguntou Bostic, ao pedir uma abordagem "paciente" para quaisquer outras mudanças na política monetária, permitindo que a economia norte-americana tenha mais tempo para se adaptar ao que o Fed já fez.

"A desaceleração está acontecendo. Vamos deixar isso acontecer. Vamos deixar o mundo se mover e vamos ser pacientes. (A inflação) não precisa ser de 2% amanhã", disse Bostic.

(Por Howard Schneider)