Principal acionista da Thyssenkrupp espera decisão sobre venda de unidade siderúrgica para breve

FRANKFURT (Reuters) - O principal acionista da Thyssenkrupp espera que as partes interessadas na unidade de produção de aço do grupo decidam em breve sobre o futuro da divisão, disse a presidente do conselho de administração do grupo investidor a um jornal alemão.

A Thyssenkrupp está procurando se desfazer de sua divisão de aço e está mantendo conversações com o bilionário tcheco Daniel Kretinsky sobre a venda de até metade do negócio, disseram fontes à Reuters na semana passada.

"Todas as partes estão buscando a independência do aço", disse Ursula Gather, que preside o conselho de administração da Fundação Alfried Krupp von Bohlen und Halbach e também faz parte do conselho de supervisão da Thyssenkrupp, ao Rheinische Post.