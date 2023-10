Petrobras revisa contrato com Vibra e visa se aproximar de consumidor final

A Vibra tem atualmente o direito de usar a marca da BR, sem que a Petrobras tenha participação na companhia.

"Vamos ter surpresa mas não posso revelar... não é uma tecla que volta as coisas, tipo assim, vai lá e compra a Vibra de volta ou faz uma operação 'estrambólica' para ter os postos. Vai passar por conversas com a Vibra que é nosso principal parceiro de combustíveis", disse Prates, ao falar com jornalistas em evento de celebração dos 70 anos de Petrobras.

"Para essas novidades (sobre a Vibra), tem que rever aquela questão do contrato. Já disse isso claramente, a Vibra sabe e a gente está sentando para ver esse processo e o contrato tem algumas coisas que a gente não compreende até hoje e qual foi o racional daquilo", afirmou pontuando que a companhia tem um bom diálogo com a Vibra.

Prates destacou considerar que "a marca BR é extremamente valiosa". "Recebemos recentemente os licenciados no Paraguai e no Chile e nos reportaram qualidade e atratividade que a marca BR tem nesses mercados. A gente sabe do valor dela e a gente vai trabalhar em cima disso", concluiu, ao fim do evento.

Ao discursar por cerca de 20 minutos durante o evento de 70 anos da Petrobras para um auditório lotado no centro de pesquisas da empresa no Rio de Janeiro, com cerca de 450 pessoas, dentre elas autoridades, petroleiros e imprensa, e transmitido na internet, Prates afirmou que a Petrobras "enfrentou intempéries, seguiu firme, digna, altiva e porque não dizer revolucionária".

"O sonho de uma empresa integrada, do poço ao posto, desbravadora de fronteiras geográficas e tecnológicas, segue vivo."