Taxas futuras de juros sobem e curva precifica chance de corte menor da Selic em dezembro

A pressão se intensificou às 11h, após o Departamento do Trabalho informar, por meio do relatório JOLTS, que as vagas de emprego em aberto nos EUA -- uma medida da demanda por mão de obra -- aumentaram em 690.000, chegando a 9,610 milhões no último dia de agosto. Economistas consultados pela Reuters previam 8,800 milhões de vagas de emprego em aberto em agosto.

Os números do mercado de trabalho reforçaram a perspectiva de juros elevados nos EUA para segurar a inflação.

“O que está acontecendo (na curva a termo brasileira) é reflexo principalmente do movimento dos Treasuries lá fora. O rendimento dos títulos norte-americanos, especialmente os de longo prazo, estão sendo negociados bem próximos dos níveis de 2007, antes da crise global”, pontuou Eduardo Moutinho, analista de mercado da Ebury.

No Brasil, o ajuste da curva desde o dia 20 de setembro foi perceptível: as taxas dos contratos para janeiro de 2026 e janeiro de 2027, por exemplo, subiram mais de 80 pontos-base.

Com o movimento desta terça-feira, a perspectiva para as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC também se alterou. Para o encontro de novembro, a curva a termo ainda precifica quase 100% de chances de o corte da Selic ser de 0,50 ponto percentual.

Já para dezembro, de acordo com o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, a curva precificava durante a tarde quase 40% de chances de o corte ser de 0,25 ponto percentual, e não de 0,50 ponto percentual.