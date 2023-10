Vagas abertas de emprego nos EUA têm alta inesperada em agosto

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em agosto, apontando para condições apertadas no mercado de trabalho que podem levar o Federal Reserve a aumentar a taxa de juros no próximo mês.

As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, aumentaram em 690.000, chegando a 9,610 milhões no último dia de agosto, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório mensal Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, nesta terça-feira.

Os dados de julho foram revisados para cima, mostrando 8,920 milhões de vagas de emprego, em vez das 8,827 milhões informadas anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam 8,800 milhões de vagas de emprego em aberto em agosto.