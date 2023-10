Fenabrave eleva projeção de vendas de carros em 2023 após incentivo do governo

A média de emplacamentos diários de automóveis e comerciais leves foi de 9.372 unidades em setembro ante 8.560 em agosto, um aumento de quase 9,5%, segundo os dados da Fenabrave.

Andreta Jr. afirmou que "boa parte" do crescimento ocorreu diante de vendas "corporativas", realizadas a empresas frotistas como locadoras de veículos, enquanto o ritmo no varejo segue abaixo do esperado.

No acumulado do ano, as vendas de veículos novos registram alta de 8,45%, a 1,63 milhão de unidades.

O segmento de carros e comerciais leves eletrificados mostrou salto de 32,3% na comparação com setembro de 2022, com vendas de 8.458 unidades. No ano, o segmento mostra aumento de quase 68%.

Já o segmento de caminhões segue mostrando fraqueza, com os licenciamentos recuando 23,8% sobre setembro de 2022 e caindo 5,8% sobre agosto deste ano, apesar do programa do governo federal de incentivo às vendas. No ano, o segmento acumula baixa de 17,5%, o único entre os acompanhados pela Fenabrave a permanecer no vermelho.

"O crédito restrito e o ajuste de preços dos novos modelos afetou o desempenho do mercado (de caminhões). Ao menos, tivemos evolução nos emplacamentos diários na comparação com agosto”, disse Andreta Jr.