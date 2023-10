Wall St cai na abertura com alta dos rendimentos dos Treasuries e com dados de emprego em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, com as perspectivas de uma política monetária restritiva prolongada empurrando os rendimentos dos Treasuries para máximas de vários anos, enquanto os investidores aguardavam dados cruciais de emprego para avaliar as perspectivas da taxa de juros dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,34% na abertura, para 33.318,84 pontos. O S&P 500 abriu em baixa de 0,43%, a 4.269,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,59%, para 13.229,68 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)