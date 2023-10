Alíquota menor para fundos exclusivos e offshore visa incentivar atualização patrimonial, diz relator

“Nós negociamos uma alíquota menor não simplesmente para passar a mão na cabeça desses investidores, mas pelo fato que uma alíquota menor pode gerar um incentivo para essa atualização patrimonial”, disse, argumentando que, nesse caso, o governo poderá arrecadar mais.

Segundo ele, a previsão é que a taxação de fundos offshore gere arrecadação de 7 bilhões de reais em 2024. Para os fundos exclusivos, a expectativa é de ganhos de 10 bilhões a 11 bilhões de reais no ano.

Ao contrário do que havia previsto anteriormente, o parecer protocolado na noite de terça-feira pelo deputado não incluiu mudanças nas regras do mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP), tema que enfrenta resistência do setor bancário.

“Nós agora construímos um canal para reformular esse mecanismo utilizando as melhores práticas”, afirmou.

A Reuters mostrou nesta quarta-feira que o Ministério da Fazenda avalia um modelo alternativo que daria incentivo fiscal a empresas que investem em seus negócios, em substituição ao mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP), o que representaria uma mudança em relação ao plano de simplesmente extinguir o benefício dado ao instrumento.