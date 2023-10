Citigroup define processo de demissões e realocações em reorganização, mostra documento

Por Lananh Nguyen e Tatiana Bautzer e Saeed Azhar

NOVA YORK (Reuters) - O Citigroup embarcou em sua maior reorganização em décadas e seus gerentes estão revisando as listas de funcionários para determinar até novembro quem permanecerá no banco, será transferido ou demitido, de acordo com um memorando global para a equipe divulgado nesta quarta-feira visto pela Reuters.

"Algumas funções mudarão, novas funções poderão ser criadas e funções que não se encaixam em nossa nova estrutura serão eliminadas", escreveu Sara Wechter, diretora de recursos humanos do banco, no memorando. "Essa próxima camada de mudança está programada para ser anunciada em novembro."