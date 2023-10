Empresas chegam a acordo sobre valor de compra da Oi Móvel e encerram arbitragem

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM, a Telefônica Brasil e a Claro chegaram a um acordo com a Oi sobre o valor da aquisição dos ativos de rede móvel da empresa, tendo acertado uma redução de 723,7 milhões de reais no valor do negócio, menos do que o ajuste de cerca de 3,2 bilhões de reais pleiteado pelas compradoras, informaram as partes nesta quarta-feira.

O Tribunal da Câmara Arbitral homologou o acordo que fixa o valor total da aquisição em 15,2 bilhões de reais, o que encerra a arbitragem iniciada no ano passado sobre o tema, segundo as companhias.

As três operadoras ganharam o direito sobre os ativos móveis da Oi em leilão no final de 2020. A venda, que é parte da recuperação judicial da Oi, foi concluída em abril de 2022, por cerca de 15,9 bilhões de reais.