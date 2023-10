Índice do Japão cai para mínima de mais de 4 meses com alta dos rendimentos dos EUA

O índice de volatilidade do Nikkei 225 subiu para seu nível mais alto desde 15 de junho.

Na véspera, o S&P 500 caiu 1,4% e os futuros das ações indicavam uma queda adicional de 0,5%. Os rendimentos do Treasury de referência de 10 anos atingiram um novo pico de 4,863% na quarta-feira.

"Há muita incerteza sobre as perspectivas dos EUA, e isso está pesando sobre as ações japonesas", disse Kenji Abe, estrategista da Daiwa Securities. "Há um risco no curto prazo de que o Nikkei caia abaixo de 30.000 pontos - é possível."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,28%, a 30.526 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,78%, a 17.195 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.