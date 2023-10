Japão mantém mercados na dúvida sobre intervenção no iene e alerta para quedas acentuadas

"Quando a pressão de venda do iene persiste, a chance de a intervenção reverter a tendência do dólar/iene não é alta."

Dados do mercado monetário do Banco do Japão mostraram que o país provavelmente não entrou no mercado cambial na terça-feira, embora os participantes do mercado tenham dito que precisavam examinar os dados a serem disponibilizados na quinta-feira para confirmar isso.

As autoridades japonesas estão enfrentando uma pressão renovada para combater a desvalorização do iene, uma vez que os investidores enfrentam a perspectiva de taxas de juros mais altas por mais tempo nos EUA, enquanto o Banco do Japão permanece fiel à sua política de taxas de juros superbaixas.

(Reportagem adicional de Kentaro Sugiyama)