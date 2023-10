Porto de Açu terá usina de biometano a partir da cana em projeto com Coagro e ZEG Biogás

SÃO PAULO (Reuters) - A Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro), a ZEG Biogás e o Porto do Açu assinaram um memorando de entendimento para implantação de uma usina de biometano no complexo portuário do norte fluminense, segundo anúncio das empresas nesta quarta-feira.

Com capacidade inicial de produção de 5 milhões de metros cúbicos por ano, a usina será a primeira do Estado do Rio de Janeiro a utilizar vinhaça (subproduto da cana-de-açúcar) para geração do biogás que posteriormente será processado em biometano -- combustível renovável equivalente ao gás natural.

Os primeiros estudos sobre o empreendimento preveem a implantação de uma unidade de produção de biometano com custos estimados em 60 milhões de reais.