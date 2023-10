Vendas de automóveis da Ford no 3º tri aumentam nos EUA com demanda por picapes e SUVs

A Ford junta-se a outras montadoras que registraram vendas mais altas nos Estados Unidos, impulsionadas pela compra de mais veículos novos pelos consumidores para mobilidade pessoal.

Os compradores norte-americanos também foram influenciados por opções de financiamento atraentes e ofertas de troca de veículos novos, que têm tecnologia de segurança avançada e melhores índices de eficiência de combustível.

No entanto, os analistas veem uma curva sinuosa à frente para as três grandes montadoras de Detroit devido à greve coordenada do sindicato United Auto Workers (UAW), em andamento, contra as empresas, o que gerou preocupações sobre interrupções no fornecimento no trimestre atual.

No geral, as vendas de veículos novos nos Estados Unidos em setembro somaram 1,33 milhão de unidades, com uma taxa de vendas anual de 15,67 milhões de unidades, de acordo com dados divulgados pela Wards Intelligence na terça-feira.