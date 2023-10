BC ainda tem de percorrer última milha para reancoragem de expectativas de inflação, diz Galípolo

"A gente tem espaço para ajustar o nível de contração da política monetária, por isso que a gente iniciou o ciclo de corte, e permanecendo em uma zona contracionista para migrar para a meta (de inflação)."

A taxa Selic se encontra atualmente no patamar de 12,75%.

Ao ser questionado sobre a meta estabelecida pelo governo federal de zerar o déficit primário no próximo ano, Galípolo disse que é razoável assumir que está no preço dos mercados um déficit de 0,8% do PIB, como apontado nas estimativas do relatório Focus, mas ponderou que gatilhos previstos no arcabouço fiscal serão implementados caso a meta não seja alcançada

Ele observou que a discussão no país agora deve ser de como obter crescimento duradouro e estável, com inflação dentro da meta e um patamar de taxa de juros que permita desenvolvimento.

(Por Fernando Cardoso e Eduardo Simões)