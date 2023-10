Companhias aéreas dos EUA aceleram uso de aviões maiores

MAIOR É MELHOR

A United não está sozinha nessa abordagem de maior é melhor.

Dados da Airlines for America (A4A), órgão do setor, mostram que aviões maiores, com mais de 120 assentos, agora representam cerca de 68% dos voos domésticos programados nos Estados Unidos, em comparação com 58% antes da pandemia.

Como resultado, as companhias aéreas estão oferecendo 14% mais assentos por voo no trimestre atual em comparação com o quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, de acordo com dados da A4A. Isso apesar de uma redução de 9% nos voos programados.

A mudança para aviões maiores ocorre em um momento em que as companhias aéreas estão enfrentando uma escassez de controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos, já que muitos se aposentaram durante a pandemia e o treinamento para novos controladores foi interrompido.

Os desafios obrigaram a United a cortar os voos diários de Newark - seu maior hub. A Frontier Airlines também foi forçada a reformular sua malha de voos devido aos problemas com os controladores.