Déficit comercial dos EUA diminui para nível mais baixo em quase três anos em agosto

WASHINGTON (Reuters) - O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu mais do que o esperado em agosto já que as exportações aumentaram com força, com o comércio provavelmente dando suporte ao crescimento econômico no terceiro trimestre.

O déficit comercial diminuiu 9,9%, para 58,3 bilhões de dólares, o nível mais baixo desde setembro de 2020, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial diminuiria para 62,3 bilhões de dólares em agosto.