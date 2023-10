Dólar sobe ante real com manutenção de temores sobre juros dos EUA; mercado acompanha dados de emprego

Na B3, às 9:44 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,29%, a 5,1880 reais.

Os rendimentos dos títulos do governo norte-americano retomavam a alta na manhã desta quinta-feira após breve trégua, rondando os níveis mais altos desde 2007 conforme os investidores reprecificam a chance de o Federal Reserve manter os juros elevados por mais tempo.

"Ao todo, o ambiente ainda é de cautela entre investidores, que ficam no aguardo de mais uma sequência de dados de mercado de trabalho nos EUA, após números conflitantes trazidos pelo relatório Jolts e o ADP terem gerado mais volatilidade no mercado de taxas futuras americanas esta semana", disse a Guide Investimentos em nota a clientes.

O relatório de emprego Jolts, divulgado na terça-feira, indicou que as vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram inesperadamente em agosto, sinal de aperto no mercado de trabalho que jogaria a favor de um posicionamento agressivo por parte do Federal Reserve. Por outro lado, dados separados de quarta mostraram que a criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos ficou bem abaixo do esperado em setembro, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP.

Agora, novos números sobre o mercado de trabalho dos EUA podem dar pistas sobre se a liquidação dos títulos norte-americanos vai continuar. Os números dos pedidos de auxílio-desemprego no país foram divulgados nesta quinta-feira, mostrando alta moderada nas solicitações, e serão seguidos na sexta pelo relatório de emprego e taxa de desemprego do governo.

"Este dado está sendo acompanhado de perto pelos diretores do Federal Reserve como um dos principais indicadores do futuro comportamento da inflação no país", disse José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos.