Pouso suave é possível, mas há muitos riscos fiscais e de endividamento, diz chefe do FMI

Por Andrea Shalal

(Reuters) - A demanda mais forte por serviços e o progresso na redução da inflação aumentaram as chances de que a economia global possa escapar da recessão, mas os riscos fiscais e financeiros são abundantes, disse a chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira.

Georgieva, preparando o terreno para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, disse que choques sucessivos desde 2020 cortaram 3,7 trilhões de dólares da produção global, que o crescimento atual segue bem abaixo dos níveis anteriores à pandemia e que as perspectivas de crescimento de médio prazo enfraqueceram ainda mais.