Quase 10 mil consumidores já preparam adesão ao mercado livre em 2024, diz Aneel

Segundo Tili, esses quase 10 mil consumidores já pediram a rescisão (ou "denúncia", no jargão do setor) de seus contratos com as distribuidoras de energia, uma etapa para se desvincular das concessionárias do mercado regulado e poder contratar energia diretamente com comercializadoras ou geradoras no próximo ano.

"Já observamos um forte movimento de migração para 2024... Esse interesse dos consumidores, aliado ao atual momento de nível de preços baixos (da energia), faz com que a demanda por migração seja tão expressiva", afirmou o diretor da Aneel.

A ampliação do mercado livre de energia a consumidores de pequeno porte já vem ocorrendo nos últimos anos e ganhará impulso adicional em janeiro de 2024, quando as regras para migração passarão a alcançar todos aqueles ligados em alta tensão.

O novo grupo, que poderá se beneficiar com economia de até 30% na conta de luz, é composto principalmente por pequenas e médias empresas, como padarias, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais e de serviços, com faturas mensais de energia que geralmente superam 10 mil reais.

Esses consumidores de menor porte, classificados como "varejo" do setor elétrico, deverão ser atendidos por um tipo de comercializador específico, que operará sob uma lógica distinta daqueles que atendem ao "atacado".

Entre as melhorias em estudo pela Aneel para a regulamentação do comercializador varejista, está a redução de prazos para desligamento de consumidores e suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência.