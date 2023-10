Setor de seguros reduz projeção de crescimento em 2023

O seguro rural deve crescer, segundo a nova projeção menos no comparativo com novembro de 2022. "Esta redução na expectativa do produto tem relação direta com as dificuldades enfrentadas na liberação de recursos para PSR de 2023. Até agosto, 79%, 837 milhões de reais do 1,06 bilhão orçado, do valor liberado já estava comprometido”, afirmou a entidade.

Nos planos de Previdência Aberta, a expectativa é que a arrecadação dos produtos das famílias VGBL e PGBL avance 6,1% em 2023, ante projeção anterior de 7,7%, e 7,4% em 2024.

(Por Rodrigo Viga Gaier)